Путин подумывает "пойти навстречу" Украине относительно уплаты газовых долгов

Как передает РИА Новости, об этом президент РФ Владимир Путин сообщил журналистам в Довиле.

По его словам, в ходе состоявшейся сегодня беседы с избранным президентом Украины Петром Порошенко цена на российский газ для Украины не обсуждались.

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«Цену на газ с господином Порошенко мы не обсуждали, но я знаю, что «Газпром» и украинские партнеры близки к окончательным договоренностям. Мы не исключаем, что можем пойти навстречу украинцам, поддержать их, в случае, конечно, выплаты долгов, которые накоплены были за последнее время», - заявил Путин.

«Надеюсь, что в ближайшее время будет поставлена точка в этом вопросе», - добавил он.

Во вторник, 10 июня, истекает срок, который «Газпром» дал украинской стороне на урегулирование проблем с оплатой за поставленный российский газ. Если это не будет сделано, поставки планируется перевести на предоплату, соответственно, уже 11 июня возможно отключение газа Украине.

На этой неделе «Газпром» и «Нафтогаз» после серии трехсторонних переговоров начали в двустороннем формате обсуждать пакетное соглашение, которое должно урегулировать и проблему оплаты Киевом уже поставленного газа, и цену поставок. Сейчас остается «старая» задолженность за ноябрь-декабрь 2013 года в 1,454 млрд долларов.

Кроме того, не оплачены поставки за апрель-май, общая стоимость которых, исходя из нынешней контрактной цены в 485 долларов за тысячу кубометров, составляет 3 млрд долларов.

Что касается цены, еврокомиссар Гюнтер Эттингер заявлял, что «Газпром» и «Нафтогаз» обсуждают возможность снижения цены не только будущих поставок, но и за апрель-май, причем речь идет о диапазоне 350-380 долларов. Ни Киев, ни Москва это официально не подтверждали. Глава «Газпрома» Алексей Миллер отмечал лишь, что такое предложение действительно было озвучено еврокомиссаром.

Как сообщал УНИАН, «Газпром» с апреля решил отменить все льготы на поставки газа Украине. В результате этого цена на российский газ с апреля 2014 года увеличилась до 485 долл. за тысячу кубометров с 268,5 долл. в первом квартале этого года. При этом Миллер заявляет, что до 7 июня долг Украины за поставленный газ достигнет 5,2 млрд долл.

27 мая председатель ”Газпрома” заявил, что «окно для переговоров» относительно цены на газ для Украины откроется лишь после погашения накопленного долга, возможно снижение цены за счет отмены экспортной пошлины, как это было в соответствии с Харьковским соглашением.

30 мая управление связей с общественностью НАК ”Нафтогаз Украины” сообщило, что перечислило ”Газпрому” 786,3 млн долл. в счет оплаты за природный газ, импортированный в феврале-марте 2014 года по цене 286,5 долл. за тысячу кубометров, которую НАК не оспаривала.