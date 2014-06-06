РФ сократит поставки газа в Европу в случае реверса в Украину - Путин

Как передает РИА Новости, об этом президент РФ Владимир Путин заявил журналистам в Довиле по итогам визита во Францию, где он встретился с лидерами Франции, Германии, Великобритании и США, а также с избранным президентом Украины Петром Порошенко.

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«Риски существуют очень высокие. Если кто-то захочет решать проблемы энергетического снабжения Украины на основе реверсных поставок, то он ошибается из-за двух обстоятельств. Первое - если мы увидим, что кто-то нарушает наши контракты на поставки газа, мы будем сокращать объемы, и физических объемов газа на европейском рынке будет просто недостаточно», - сказал Путин.

Второй проблемой он назвал проблему неплатежей.

Как сообщал УНИАН, украинская власть пытается диверсифицировать поставки природного газа, основная часть которого на сегодня импортируется из России, которая в начале второго квартала 2014 года, пользуясь монопольным положением на украинском рынке, повысила цену в 1,5 раза - до 485,5 долл. за тыс. куб. м газа.

Украина разрабатывает реверсные маршруты поставок газа из Польши, Венгрии, Словакии и Румынии. Открытие всех четырех маршрутов позволит нашей стране увеличить ежегодные поставки газа до 30 млрд куб. м. Наиболее перспективным маршрутом поставок газа в Украину является словацкий.

28 апреля Украина и Словакия подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере организации реверсных поставок газа. По словам премьер-министра Украины Арсения Яценюка, ежегодный объем поставок может составить около 8 млрд кубометров с последующей возможностью увеличения.

Словацкий оператор газотранспортной системы компания Eustream рассчитывает начать в августе 2014 года реальные реверсные поставки газа в Украину.

Ранее эксперты отмечали, что Словакия не соглашалась на предложение Украины относительно поставок газа из Европы через словацкие магистральные трубопроводы из-за нежелания потерять выгодный для него контракт с российским газовым монополистом ”Газпромом”.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Юрия Продана, Украина в 2014 году может импортировать по реверсной схеме из Европы около 6 млрд куб. м газа.

19 мая глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Российская Федерация не имеет претензий к Словакии по поводу организации реверсных поставок газа в Украину.