Завтрашние переговоры по вопросам газа в формате Украина - ЕС - РФ состоятся по инициативе Еврокомиссии

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщила представитель еврокомиссара по вопросам энергетики Гюнтера Эттингера Сабин Бергер.

“Встреча начнется в 19.00 с участием комиссара Эттингера, министров Новака и Продана и с участием НАК “Нафтогаз Украины”, - сказала она.Читайте такжеПутин подумывает "пойти навстречу" Украине относительно уплаты газовых долгов

Как сообщал УНИАН, 4 июня председатель НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев провел переговоры в Берлине с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером, в результате которых было решено перенести срок перевода Украины на предоплату за поставки российского газа с 9 на 10 июня.

«Нафтогаз Украины» по результатам переговоров от 4 июня ожидает от «Газпрома» встречное предложение по внесению изменений в существующий контракт купли-продажи природного газа.

«Газпром» с апреля решил отменить все льготы на поставки газа Украине. В результате этого цена на российский газ с апреля 2014 года увеличилась до 485 долл. за тысячу кубометров с 268,5 долл. в первом квартале этого года. При этом Миллер заявляет, что до 7 июня долг Украины за поставленный газ достигнет 5,2 млрд долл.Читайте такжеЯценюк подтвердил намерение Кабмина судиться с “Газпромом”, если тот не снизит цену

27 мая Миллер говорил, что «окно для переговоров» относительно цены на газ для Украины откроется лишь после погашения накопленного долга, возможно снижение цены за счет отмены экспортной пошлины, как это было в соответствии с Харьковским соглашением.

30 мая управление связей с общественностью НАК "Нафтогаз Украины" сообщило, что перечислило "Газпрому" 786,3 млн. долл. в счет оплаты за природный газ, импортированный в феврале-марте 2014 года по цене 286,5 долл. за тысячу кубометров, которую НАК не оспаривала.

В свою очередь, еврокомиссар по энергетическим вопросам Гюнтер Эттингер отмечает, что цена на российский газ для Украины будет выше 268 долл., но ниже 485 долл. за тыс. кубометров.