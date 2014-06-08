Болгария приостановила работы по строительству «Южного потока» - СМИ

«Южный поток» строится для поставок российского газа в страны Южной и Центральной Европы в обход Украины. В Еврокомиссии считают, что двусторонние договоры РФ с европейскими странами-транзитерами - Австрией, Болгарией, Венгрией и Словенией - нарушают законодательство ЕС, сообщает в воскресенье издание novinite.bg.

В начале июня ЕК предложила приостановить строительство газопровода «Южный поток» до тех пор, пока он не будет соответствовать нормам третьего энергопакета.Читайте такжеЕврокомиссия призвала Болгарию остановить строительство "Южного потока"

«Есть запрос от Европейской комиссии, и мы останавливаем дальнейшую работу по проекту в связи с этим запросом, и в зависимости от консультаций с Брюсселем будет приниматься решение», - цитирует издание слова премьера.

Такое заявление он сделал после встречи с делегацией американских сенаторов, в числе которых был республиканец Джон Маккейн. Американские сенаторы посетили Болгарию в эти выходные в рамках турне по странам Восточной Европы.

Ранее официальный представитель ЕК сообщил, что Еврокомиссия направила Болгарии оповещение о несоблюдении норм ЕС при проведении конкурса на выбор строителя и оператора болгарского участка газопровода.Читайте такжеЕврокомиссия настаивает на пересмотре соглашений по "Южному потоку"

Как сообщал УНИАН, ранее член Еврокомиссии по энергетике Гюнтер Эттингер заявлял, что проект газопровода "Южный поток" не продвинется, пока Россия не изменит своего курса относительно политического кризиса в Украине.

«Мы восстановим переговоры в случае, когда российский партнер снова будет придерживаться норм международного права и будет готов к конструктивному сотрудничеству на основе нашего энергетического законодательства», - отметил Эттингер.

По его словам, «в обстановке почти гражданской войны на востоке Украины и при том, что Москва не признает правительство Киева, мы наверняка не к чему не придем в наших переговорах».

В апреле СМИ сообщали, что Болгарии якобы отказывается от российского газопровода в обход Украины.