Сербия вынуждена приостановить работы по "Южному потоку"

Сербия вынуждена отложить работы по проекту газопровода "Южный поток" из-за заявления властей соседней Болгарии о приостановке его строительства, заявила в понедельник вице-премьер и министр по делам транспорта и инфраструктуры страны Зорана Михайлович, пишет РИА Новости.

"Болгария — это центр. Таким образом, пока не будут окончены переговоры Болгарии с Брюсселем и Евросоюза с Россией, стоим и мы. Или пока Россия не изменит маршрут. Но в любом случае и первый, и второй сценарий означают отсрочку работ в нашей стране", - цитирует Михайлович белградская газета "Блиц".

В воскресенье премьер Болгарии страны Пламен Орешарски распорядился приостановить работы в рамках проекта по строительству газопровода "Южный поток" для проведения консультаций с Еврокомиссией. По его словам, работы приостанавливаются в связи с запросом от ЕК, дальнейшие решения будут приниматься в зависимости от консультаций с Брюсселем.

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"Газпром" реализует проект строительства газопровода через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы в целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа. Для реализации сухопутной части проекта с Болгарией, Сербией, Венгрией и Словенией были подписаны межправительственные соглашения.

Длина магистрального трубопровода на территории Сербии, согласно проекту, должна составить 422 километра, отводов — 158 километров.