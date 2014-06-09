В S&P рассказали, насколько "Газпром" зависит от европейского рынка

Такое мнение высказали аналитики международного рейтингового агентства Standard & Poor’s, передает "Прайм".

"По нашему мнению, после начала поставок газа в Китай их доля в выручке "Газпрома" будет ниже, чем доля поставок в Европу, а доля поставок в КНР в прибыли окажется еще ниже", - уверены в S&P.

Так, по мнению экспертов агентства, в соответствии с договором после выхода на полную мощность объем поставок газа в Китай составит 38 млрд куб метров в год, тогда как поставки в Европу в 2013 году составили 174,3 млрд куб метров, а продажи на внутреннем рынке - 243,3 млрд куб метров.

"Цена российского газа по китайскому контракту не раскрывается, но, судя по имеющимся публичным данным, она должна быть в целом сопоставимой с ценой газа, экспортируемого "Газпромом" в Европу. Вместе с тем операционные расходы на разработку новых газовых месторождений в Восточной Сибири могут быть выше, чем на существующих месторождениях компании", - отмечает S&P.

В то же время, по мнению рейтингового агентства, в долгосрочной перспективе диверсификация экспорта может обусловить усиление переговорной силы "Газпрома" в отношениях с европейскими потребителями, которые в последние годы требовали от "Газпрома" снизить контрактные цены, и в некоторых случаях компании пришлось провести платежи задним числом.

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Кроме того, этот договор может снизить потребности Китая в будущих закупках сжиженного природного газа (СПГ), что будет выгодно европейским покупателям СПГ. "Однако мы полагаем, что эти последствия будут отмечаться в долгосрочной перспективе, поэтому у всех заинтересованных сторон будет время для управления сопутствующими рисками", - считают эксперты.

Аналитики S&P также отмечают, что экспорт газа в Китай не приведет к сокращению объемов, доступных для поставок в Европу.