В Брюсселе начались газовые переговоры в формате Украина-Россия-ЕС

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, украинская делегация под руководством министра энергетики Юрия Продана первой прибыла к представительству Баден-Вюрттемберга в Европейском союзе, за 15 минут до начала переговоров, намеченного на 19.00 по Брюсселю. Представители Украины отказались от общения с прессой и направились в отведенные для них кабинеты.

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Второй прибыла делегация Европейской комиссии под председательством комиссара по вопросам энергетики Гюнтера Еттингера, который на просьбу журналистов прокомментировать начало переговоров отметил, что он это сделает через 10 минут.

Прибытия российской делегации журналисты не видели, но представитель еврокомиссара Сабин Бергер утверждает, что они также уже прибыли.

Спустя некоторое время к журналистам вышел Гюнтер Еттингер, который повторил уже известные договоренности сторон и выразил надежду, что пока переговоры длятся, прерывания поставок газа не будет. "Я так не думаю, они согласились, что пока длятся переговоры, снабжение газа не прекратится", - сказал он.