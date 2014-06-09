Кабмин не собирается уступать РФ в газовом вопросе: "заплатим после подтверждения цены"

Об этом заявил журналистам министр энергетики Украины Юрий Продан перед трехсторонней встречей Украина-Россия-ЕС по газу.

Отвечая на вопрос, готова ли Украина оплатить газовый долг, Продан сказал: "После того, как будет подтверждена цена", передает ТСН.

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Ранее Украина неоднократно заявляла о готовности начать гасить долги по 2013 год и апрель-май 2014 года в случае, если долг будет перечислен по цене 268,5 доллара за тысячу кубометров.

Очередной раунд переговоров в формате Украина-Россия-ЕС по урегулированию спорных газовых вопросов начался в Брюсселе. Комиссар Еврокомиссии по энергетике Гюнтер Эттингер, который повторил уже известные договоренности сторон и выразил надежду, что пока переговоры продолжаются, прерывания поставок газа не будет.