Кабмин не собирается уступать РФ в газовом вопросе: "заплатим после подтверждения цены"
Украина готова погасить долг России за поставки газа только после того, как будет подтверждена цена, на которой настаивает Украина.
Об этом заявил журналистам министр энергетики Украины Юрий Продан перед трехсторонней встречей Украина-Россия-ЕС по газу.
Отвечая на вопрос, готова ли Украина оплатить газовый долг, Продан сказал: "После того, как будет подтверждена цена", передает ТСН.
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Ранее Украина неоднократно заявляла о готовности начать гасить долги по 2013 год и апрель-май 2014 года в случае, если долг будет перечислен по цене 268,5 доллара за тысячу кубометров.
Очередной раунд переговоров в формате Украина-Россия-ЕС по урегулированию спорных газовых вопросов начался в Брюсселе. Комиссар Еврокомиссии по энергетике Гюнтер Эттингер, который повторил уже известные договоренности сторон и выразил надежду, что пока переговоры продолжаются, прерывания поставок газа не будет.