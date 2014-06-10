Газовые переговоры Украина-Россия-ЕС продолжаются уже 5 часов, стороны стоят на своем
Переговоры по решению спорных газовых вопросов в формате Украина-Россия-ЕС продолжаются уже 5 часов.
Об этом сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе.
Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан заявил, что остается спорным вопрос цены .
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"Прежде всего это вопрос цены", - заявил Продан, отвечая на вопрос УНИАН о проблемных вопросах в переговорах.
После проведения переговоров около 11:30 из зала, где проходит сессия вышел еврокомиссар Гюнтер Еттингер и министр Юрий Продан. Они быстро прошли мимо журналистов к лифту. Выражение их лиц не говорило, что переговоры близятся к концу.
Также стало известно, что пройдут еще два раунда в двустороннем формате и еще одна совместная сессия.
Ожидается, что переговоры продлятся еще как минимум час и продолжатся на следующий день.
Источник, близкий к переговорам, сообщил УНИАН, что позиции сторон известны и они пока не изменились.