Газовые переговоры Украина-Россия-ЕС продолжаются уже 5 часов, стороны стоят на своем

Об этом сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе.

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан заявил, что остается спорным вопрос цены .

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"Прежде всего это вопрос цены", - заявил Продан, отвечая на вопрос УНИАН о проблемных вопросах в переговорах.

После проведения переговоров около 11:30 из зала, где проходит сессия вышел еврокомиссар Гюнтер Еттингер и министр Юрий Продан. Они быстро прошли мимо журналистов к лифту. Выражение их лиц не говорило, что переговоры близятся к концу.

Также стало известно, что пройдут еще два раунда в двустороннем формате и еще одна совместная сессия.

Ожидается, что переговоры продлятся еще как минимум час и продолжатся на следующий день.

Источник, близкий к переговорам, сообщил УНИАН, что позиции сторон известны и они пока не изменились.