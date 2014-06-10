Газовые переговоры в формате Украина-Россия-ЕС на сегодня завершены, результата нет

Переговоры по решению спорных газовых вопросов в формате Украина-Россия-ЕС которые продлжались в Брюсселе 7,5 часов, остались без конкретных результатов и будут продлены или вечером во вторник или утром в среду.

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Об этом сообщил журналистам по завершению переговоров комиссар по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер.

По словам еврокомиссара, в ходе переговоров стороны обсуждали различные аспекты цены на газ, учитывая "рыночные цены и другие стороны".

Все стороны договорились, что будут работать над тем, чтобы предотвратить неправильное развитие событий.

"Мы договорились продолжить переговоры завтра в 9 часов вечера или утром следующего дня, потому что наши партнеры должны посоветоваться со своими правительствами", - сообщил он.