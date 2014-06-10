Продан рассказал о ходе газовых переговоров с Москвой

Продан заявляет, что в случае, если стороны не придут к соглашению, Украина пойдет в Стокгольмский суд.

Об этом, как сообщает собственный корреспондент УНИАН, министр заявил утром вторника на пресс-конференции, состоявшейся после долгих переговоров.

"Сегодня мы провели очередной раунд переговоров, и к сожалению не смогли согласовать механизм формирования цены", - сообщил Продан.

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По его словам, была договоренность сторон относительно того, чтобы решить проблемные вопросы пакетом соглашений, при котором после согласования цены будет согласована оплата задолженности.

"Но изменилась позиция Российской Федерации относительно формирования цены", - сообщил он.

По его словам, Газпром предложил скидку на экспортные пошлины на газ, но, как утверждает украинский министр, это решение российской стороны "может быть отменено в любой момент".

"Поэтому мы не хотим этого воспринять и хотим добиться справедливой цены", - констатировал Продан.

Кроме того, Продан сообщил об соответствующих выводах Европейской комиссии. Также он назвал хорошей новостью тот факт, что переговоры будут продолжены.

"Если договоренности достигнуты не будут, мы будем решать свои взаимоотношения в Стокгольмском суде", - заявил Продан.