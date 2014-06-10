РФ настаивает на погашении Украиной газовых долгов до 10 июня

Об этом, как сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, утром вторника по завершении длительных переговоров, заявил министр энергетики России Александр Новак.

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"Мы обсуждали вопросы уплаты задолженности за поставленный в ноябре-декабре газ в размере 1 451 млн грн в срок уплаты до 10 июня, а также части уплаты задолженности за апрель-май в размере 500 млн долларов", - констатировал он.

По словам российского министра, в ходе переговоров стороны также обсуждали вопросы, касающиеся цены и последующей оплаты и поставки на июнь-июль.

"Российская сторона остается приверженной достигнутым договоренностям, и мы подготовили конструктивное предложение, которое должно устроить заинтересованную сторону. Хотел бы подчеркнуть, что мы продолжим переговоры", - отметил Новак.

Кроме того, по словам российского министра, стороны обсудили также и вопрос надежности транзита газа через Украину, закачки газа в подземные хранилища, а также "фактически вопрос возможности Украины относительно оплаты".

"Хочу сказать, что российская сторона на этих переговорах предложила пакетные договоренности", - подчеркнул он.