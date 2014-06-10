Нефть дорожает на фоне ожиданий роста спроса в США и Китае

На мировых торгах во вторник, 10 июня, цены на нефть растут на фоне надежд инвесторов на быстрый рост спроса в Китае и США - двух крупнейших потребителях нефти, передает Reuters.

Так, фьючерсы на Brent уже подорожали на $0,12, до $110,11 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,40, до $104,81 за баррель.

Центробанк Китая снизил требования к резервам банков, активно кредитующих фермеров, малые и средние фирмы, стимулируя таким образом рост экономики.

Читайте такжеУкраина в апреле приостановила импорт нефтиПо мнению аналитиков, диапазон сопротивления для WTI составит $104,80-105,20 за баррель, а уровень поддержки - $100. Для Brent уровень сопротивления - $111 за баррель, а уровень поддержки - $108.

Читайте такжеДостройка нефтепровода "Одесса-Броды" усложняется - польский премьерОПЕК, совещание которой пройдет в среду, ожидает снижения своей доли на мировом рынке в ближайшие годы за счет резкого роста добычи в США и других странах. Организация, по-видимому, сохранит квоту на добычу на уровне 30 миллионов баррелей в сутки, пока цены будут держаться вблизи текущих отметок. Крупнейший экспортер - Саудовская Аравия может повысить добычу, если цена Brent превысит $120.