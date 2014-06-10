Россия продолжает поставки газа Украине в обычных объемах, несмотря на свой ультиматум

Россия продолжает поставки газа в Украину в обычных объемах по истечении крайнего срока погашения долга - 10.00 утра МСК вторника, 10 июня, сообщает Reuters со ссылкой на источник в "Газпроме".

"Пока указания сокращать поставки нет, все поставки - в прежнем объеме", - сказал источник.

Читайте такжеРФ настаивает на погашении Украиной газовых долгов до 10 июняОфициальный представитель "Газпрома" отказался от комментариев.

Он добавил, что Украина выбирает пиковые объемы - 112-115 миллионов кубометров газа в сутки. Транзит топлива в Евросоюз стабилен в объеме 200 миллионов кубометров в сутки, сказал источник.

Сегодня ночью восьмичасовые газовые переговоры между Россией и Украиной о цене и долге завершились безрезультатно и продолжатся во вторник.

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