Россия продолжает поставки газа Украине в обычных объемах, несмотря на свой ультиматум
РФ требовала погашения долга до 10.00 утра (мск) вторника, 10 июня.
Россия продолжает поставки газа в Украину в обычных объемах по истечении крайнего срока погашения долга - 10.00 утра МСК вторника, 10 июня, сообщает Reuters со ссылкой на источник в "Газпроме".
"Пока указания сокращать поставки нет, все поставки - в прежнем объеме", - сказал источник.
Читайте такжеРФ настаивает на погашении Украиной газовых долгов до 10 июняОфициальный представитель "Газпрома" отказался от комментариев.
Он добавил, что Украина выбирает пиковые объемы - 112-115 миллионов кубометров газа в сутки. Транзит топлива в Евросоюз стабилен в объеме 200 миллионов кубометров в сутки, сказал источник.
Сегодня ночью восьмичасовые газовые переговоры между Россией и Украиной о цене и долге завершились безрезультатно и продолжатся во вторник.
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