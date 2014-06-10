Украина за выходные увеличила импорт газа из Венгрии в 2,5 раза

Украина с 7 июня увеличила суточные поставки природного газа из Венгрии по сравнению с предыдущим днем в 2,5 раза - до 7,5 млн кубометров с 3 млн кубометров, сообщает оператор венгерской газотранспортной системы FGSZ Ltd.

Согласно информации венгерского оператора, среднесуточные поставки газа с 1 по 6 июня составляли 2,8 млн кубометров, однако с 7 июня поставки увеличились до 7,5 млн кубометров.

В то же время, данный объем пока не достигает максимальной технической возможности в 16 млн кубометров природного газа в сутки.

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Как сообщал УНИАН, Украина в мае 2014 года импортировала из Венгрии 43,4 млн кубометров газа.

Справка УНИАН. Украина разрабатывает реверсные маршруты поставок газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии. Открытие всех четырех маршрутов позволит Украине увеличить ежегодные поставки газа до 30 млрд куб. м. Наиболее перспективным маршрутом поставок газа в Украину является словацкий.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Юрия Продана, Украина в 2014 году может импортировать по реверсной схеме из Европы около 6 млрд куб. м газа.