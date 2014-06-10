Украина продолжает наращивать запасы газа в подземных хранилищах

Запасы газа в украинских подземных хранилищах за прошлую неделю увеличились на 7,3% - до 12,614 млрд кубометров.

Об этом свидетельствуют данные системы отображения информации ассоциации Европейских операторов подземных газовых хранилищ (GSE).

Как сообщал УНИАН, запасы газа в украинских подземных хранилищах с 28 мая по 2 июня увеличились на 8,05% - до 11,752 млрд кубометров.

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По словам министра энергетики России Александра Новака, Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" для гарантии безопасных поставок газа клиентам российского "Газпрома" в государствах Европейского Союза должна закачать в подземные хранилища к началу зимнего сезона 12 млрд кубометров газа стоимостью 4-5 млрд долл.

Справка УНИАН. В Украине 12 подземных хранилищ газа общей активной вместимостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.