Россия пока не может ни прервать поставки газа, ни ввести предоплату - источник в ЕК

В Европейской комиссии напоминают о достигнутых ранее договоренностях, что пока продолжаются переговоры по урегулированию спорных газовых вопросов между Киевом и Москвой, ни прерывания поставок газа, ни введения режима предоплаты быть не может.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил источник, близкий к переговорам.

"Поскольку переговоры будут продолжены или сегодня вечером, или завтра утром, есть понимание, что вопросы приостановки поставок газа или вопрос предоплаты выноситься не будет", - сообщил собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, «Газпром» с апреля решил отменить все льготы на поставки газа Украине. В результате цена на российский газ с апреля 2014 года увеличилась до 485 долл. за тысячу кубометров с 268,5 долл. в первом квартале этого года. При этом глава «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что на 7 июня долг Украины за поставленный газ достигнет 5,2 млрд долл.

27 мая Миллер говорил, что «окно для переговоров» относительно цены на газ для Украины откроется лишь после погашения накопленного долга, возможна скидка за счет отмены экспортной пошлины, как это было в соответствии с Харьковским соглашением.

30 мая управление связей с общественностью НАК "Нафтогаз Украины" сообщило, что перечислило "Газпрому" 786,3 млн. долл. в счет оплаты за природный газ, импортированный в феврале-марте 2014 года по цене 286,5 долл. за тысячу кубометров, которую НАК не оспаривала.

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В свою очередь, еврокомиссар по энергетическим вопросам Гюнтер Эттингер отмечал, что цена на российский газ для Украины будет выше 268 долл., но ниже 485 долл. за тыс. кубометров.

9 июня в Брюсселе начался очередной раунд переговоров в формате Украина-Россия-ЕС по урегулированию спорных газовых вопросов.

10 июня утром министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что российская сторона настаивает на уплате Украиной до 10 июня задолженности за поставленный в ноябре-декабре 2013 г. газ в размере 1 млрд 451 млн долларов, а также 500 млн. долларов за апрель и май.