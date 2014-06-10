Разделение «Нафтогаза» не решит глобальных проблем компании – Fitch

Решение правительства Украины о формировании на базе Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» двух акционерных обществ, деятельность которых будет направлены на транспортировку и на хранение газа, не изменит плачевного положения государственного монополиста, потому что такое разделение де-факто уже имеет место. Об этом говорится в комментарии международного рейтингового агентства Fitch Ratings, текст которого опубликован на корпоративном сайте агентства.

«Решение правительства разделить «Нафтогаз» на две компании – по транспортировке газа и по хранению – уже реализовано в общей структуре компании, – говорится в сообщении. – «Нафтогаз» и далее будет испытывать сложности в связи со слабыми финансовыми показателями, неразрешенным ценовым спором с российским «Газпромом» и потерей дочерних структур на Крымском полуострове».

В агентстве подчеркнули, что реформа «Нафтогаза» обсуждается давно, однако пока неясно, какой будет окончательная конфигурация активов и как будут распределены корпоративные долги.

«В то же время решение отделить стабильные поступления от транзита газа от производства и хранения наверняка еще более ослабит финансовое положение добывающих структур и хранилищ. Несмотря на то, что Украина остается важным транзитером российского газа и обеспечивает до половины от общего объема прокачки топлива, транспортные мощности приходят в негодность, и с каждым днем необходимость модернизации становится все очевиднее», - сказано в сообщении Fitch.

Агентство оставило без изменения рейтинги «Нафтогаза», подтвердив рейтинг «ССС» на уровне государственного, поскольку государство Украина является основным и единственным акционером компании. «Мы ожидаем, что Украина обеспечит «Нафтогаз» ресурсами в объеме порядка 1,5 млрд долл. для погашения бондов в сентябре 2014 года или погасит долг другими суверенными активами», - отметили в агентстве.

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Как сообщал УНИАН, в начале июня премьер-министр Украины Арсений Яценюк в рамках реформы энергетического сектора предложил Кабинету министров принять решение о реорганизации «Нафтогаза Украины» и создании на его базе двух компаний - по транзиту и по хранению газа. Предлагается следующее решение: «Нафтогаз Украины» будет заниматься исключительно реализацией природного газа, а также создаются ПАО «Украинская газотранспортная система», которое в соответствии с европейским законодательством будет заниматься исключительно транспортировкой природного газа, и ПАО «Украинские газовые хранилища», которое будет заниматься хранением природного газа.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

«Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

100% акций компании «Укртрансгаз» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».