Вопрос цены на газ для Украины пока остается открытым - Еврокомиссия

Европейская комиссия пока не может сообщить время проведения очередного раунда переговоров между Украиной, Россией и Европейским Союзом по урегулированию спорных газовых вопросов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, представитель европейского комиссара по вопросам энергетики Гунтера Эттингера Сабин Бергер сообщила на брифинге в Еврокомиссии, что "после долгих переговоров (которые завершились ранним утром во вторник в Брюсселе) делегации (Украины и России) сегодня проведут консультации с правительствами, после чего трехсторонние переговоры будут продолжены или сегодня вечером, или утром в среду”.

По ее словам, о времени консультаций решение будет принято сегодня после обеда. Место проведения переговоров остается неизменным – Брюссель.

При этом Бергер отметила, что на данном этапе она не может предоставить больше информации, поскольку переговоры еще продолжаются.

Отвечая на вопрос относительно возможной цены на газ, представитель ЕК сказала, что этот "вопрос пока остается открытым”.

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Как сообщал УНИАН, «Газпром» с апреля решил отменить все льготы на поставки газа Украине. В результате цена на российский газ с апреля 2014 года увеличилась до 485 дол. за тысячу кубометров с 268,5 дол. в первом квартале этого года. При этом глава «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что на 7 июня долг Украины за поставленный газ достигнет 5,2 млрд дол.

27 мая Миллер заявил, что «окно для переговоров» относительно цены на газ для Украины откроется только после погашения накопленного долга, возможно снижение цены за счет отмены экспортной пошлины, как это было в соответствии с Харьковским соглашением.

30 мая управление связей с общественностью НАК "Нафтогаз Украины" сообщило, что перечислило "Газпрому" 786,3 млн. дол. в счет оплаты за природный газ, импортированный в феврале-марте 2014 года по цене 286,5 дол. за тысячу кубометров, которую НАК не оспаривала.

В свою очередь, еврокомиссар по энергетическим вопросам Гюнтер Эттингер отмечал, что цена на российский газ для Украины будет выше 268 дол., но ниже 485 дол. за тыс. кубометров.

9 июня в Брюсселе начался дежурный раунд переговоров в формате Украина-Россия-ЕС по урегулированию спорных газовых вопросов.

10 июня утром министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что российская сторона настаивает на уплате Украиной до 10 июня задолженности за поставленный в ноябре-декабре 2013 г. газ в размере 1 млрд 451 млн долларов, а также 500 млн. долларов за апрель и май.