Украина, ЕС и Россия не обсуждали «Южный поток» сегодня в Брюсселе

Во время переговоров в трехстороннем формате Украина-Россия-ЕС по урегулированию спорных газовых вопросов российская сторона не выносила на повестку дня проблематику «Южного потока», как об этом заявлялось ранее.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сказала представитель европейского комиссара по вопросам энергетики Гунтера Эттингера Сабин Бергер во вторник на брифинге в Еврокомиссии.

«Южный поток» предметом обсуждения не был», - сказала Бергер.

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Как сообщал УНИАН, российский газопровод «Южный поток» имеет целью транспортировать российский газ в страны Южной и Средней Европы по дну Черного моря, обходя территорию Украины. Европейский Союз не поддерживает этот проект. В самой России среди ведущих политиков звучали заявления о том, что «Южный поток» экономически не выгоден Москве и что его главная цель политическая.

8 июня премьер-министр Болгарии Пламен Орешарский сообщил, что его страна останавливает работу над противоречивым проектом газопровода «Южный поток», который поддерживает Россия.

9 июня Сербия заявила, что может быть вынуждена остановить строительство газопровода «Южный поток» по своей территории после того, как Болгария заявила, что останавливает работы на своем сегменте.

В то же время сербский премьер Александар Вучич заявил, что официального решения по этому поводу еще не принимали.