Литва оштрафовала «Газпром» почти на $50 млн

Антимонопольный регулирующий орган Литвы во вторник оштрафовал «Газпром» на $48,4 миллиона за создание помех конкуренции на газовом рынке страны, сообщает Рейтер.

В сообщении регулятора говорится, что «Газпром» препятствовал государственной компании Литвы Lietuvos Energija в закупке газа в Западной Европе по более низкой цене и обмене его на российский газ.

Литва намерена с будущего года положить конец монополии «Газпрома» на своем газовом рынке, планируя в ближайшее время договориться о закупке сжиженного природного газа (СПГ) у норвежской Statoil.

Как сообщал УНИАН, Литовская Lietuvos Dujos добилась от «Газпрома» снижения стоимости поставок газа.

В первом квартале текущего года средняя цена на российский газ для балтийских стран составляла приблизительно $425,9 за тысячу кубов. Новый тариф будет действовать с 1 июля и до конца этого года. Для разных категорий потребителей цена зависит от объемов использования газа. Новый максимальный тариф составляет €0,66 за кубометр, минимальный - €0,41.

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Литва около года вела переговоры с «Газпромом», обсуждая приемлемую цену на газ, вопросы транзита топлива в Калининградскую область, а также реализации в стране третьего энергопакета ЕС.