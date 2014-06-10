«Нафтогаз»: реформа компании не предусматривает приватизации ГТС

Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Нафтогаза».

«Предложенное создание новых компаний-операторов является частью комплексной реформы нефтегазового сектора Украины и соответствует нормам третьего энергетического пакета ЕС», - говорится в сообщении.

Также в компании отметили, что создание компаний-операторов не повлияет на стоимость чистых активов НАК «Нафтогаз Украины» и способность компании обслуживать свои существующие внешние обязательства.

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Как сообщал УНИАН, в начале июня премьер-министр Украины Арсений Яценюк в рамках реформы энергетического сектора предложил Кабинету министров принять решение о реорганизации «Нафтогаза Украины» и создании на его базе двух компаний - по транзиту и по хранению газа. Предлагается следующее решение: «Нафтогаз Украины» будет заниматься исключительно реализацией природного газа, а также создаются ПАО «Украинская газотранспортная система», которое в соответствии с европейским законодательством будет заниматься исключительно транспортировкой природного газа, и ПАО «Украинские газовые хранилища», которое будет заниматься хранением природного газа.

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Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

«Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

100% акций компании «Укртрансгаз» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».