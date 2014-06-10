«Энергоатом» готовит атомные блоки для работы в новой модели энергорынка

Об этом журналистам сообщил президент НАЭК «Энергоатом» Юрий Недашковский.

«Я ставлю задачу до 2017 года, когда мы начнем работать в новой модели рынка, чтобы мы полностью имели все согласованные решения и технологическую возможность работать в маневренном режиме. Конечно, в ограниченном режиме - максимум 75% от номинального уровня мощности блока. Это - суточное регулирование, не регулирование частоты», - сказал он.

Как отметил глава компании, освоение маневренного режима работы атомных блоков, которые сейчас работают исключительно в базовом режиме нагрузки, позволит выйти на рынок двусторонних контрактов.

«Например, в пятницу разгрузили все наши миллионники (атомные блоки мощностью 1 000 МВт - УНИАН) на 10%, если необходимо глубже, то на 25% максимум. Это будет плата за мощность, за маневренность. Это дополнительный плюс, если закон о либерализации рынка электроэнергии заработает», - добавил Недашковский.

По его словам, «Энергоатому» предстоит адаптировать к работе в режиме маневрирования вторые контуры атомных блоков (турбинные отделения), а соответствующие затраты на один блок составят около 60 млн грн.

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Справка УНИАН. Суточное потребление электроэнергии в объединенной энергосистеме, куда входят различные виды генерации, неоднородно. Оно характеризуется утренними и вечерними пиками, а также глубоким спадом в ночное время. АЭС Украины покрывают базовую нагрузку, работая, как правило, на номинальном уровне мощности. Полупиковое потребление энергосистемы компенсируют тепловые электростанции, а пиковые — гидроэлектростанции.