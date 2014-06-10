Новый раунд газовых переговоров Украина-РФ-ЕС начнется сегодня в 22:00

Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщили в Европейской комиссии.

„Следующая трехсторонняя встреча с участием европейского комиссара по вопросам энергетики Гюнтера Эттингера, российского министра по вопросам энергетики Александра Новака и украинского министра по вопросам энергетики Юрия Продана относительно энергетической безопасности начнется сегодня в 21.00 в помещении Европейской комиссии”, - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, «Газпром» с апреля решил отменить все льготы на поставки газа Украине. В результате цена на российский газ с апреля 2014 года увеличилась до 485 дол. за тысячу кубометров с 268,5 дол. в первом квартале этого года. При этом глава «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что на 7 июня долг Украины за поставленный газ достигнет 5,2 млрд дол.

27 мая Миллер сказал, что «окно для переговоров» относительно цены на газ для Украины откроется только после погашения накопленного долга, возможно снижение цены за счет отмены экспортной пошлины, как это было в соответствии с Харьковским соглашением.

30 мая управление связей с общественностью НАК "Нафтогаз Украины" сообщило, что перечислило "Газпрому" 786,3 млн. дол. в счет оплаты за природный газ, импортированный в феврале-марте 2014 года по цене 286,5 дол. за тысячу кубометров, которую НАК не оспаривала.

В свою очередь, еврокомиссар по энергетическим вопросам Гюнтер Эттингер отметил, что цена на российский газ для Украины будет выше 268 дол., но ниже 485 дол. за тыс. кубометров.

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9 июня в Брюсселе начался очередной раунд переговоров в формате Украина-Россия-ЕС по урегулированию спорных газовых вопросов.

10 июня утром министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что российская сторона настаивает на уплате Украиной до 10 июня задолженности за поставленный в ноябре-декабре 2013 г. газ в размере 1 млрд 451 млн долларов, а также 500 млн. долларов за апрель и май.