Руководитель «Энергоатома» назвал главную задачу компании

Об этом журналистам сообщил президент НАКЭ «Энергоатом» Юрий Недашковский.

«Вот у нас есть, мы хвастаемся, что у нас 15 блоков. Для девяти блоков мы должны продлить срок службы до 2020 года. Мы можем их просто потерять. Они будут стоять и будут сниматься с эксплуатации. Поэтому для нас (продление срока службы — УНИАН) это программа номер один», - сказал он.

Глава компании отметил, что в условиях кризиса, когда потребление электроэнергии падает, приоритеты компании поменялись.

«Нам нужно сохранить эти (действующие - УНИАН) блоки для начала», - подчеркнул Недашковский.

По его словам, на данный момент у «Энергоатома» нет проблем с финансированием программы повышения безопасности и продления срока службы действующих блоков АЭС. К концу года компания ожидает поступления кредитных средств в размере 300 млн евро от Европейского банка реконструкции и развития, а также 300 млн евро от Европейского сообщества по атомной энергии (Euratom).

«Это первый год, когда у нас есть полностью финансовая обеспеченность», - сказал Недашковский.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 15 мая 2014 года ратифицировала кредитное и гарантийное соглашения о предоставлении "Энергоатому" кредита от Европейского сообщества по атомной энергии на сумму 300 млн евро, а также от ЕББР на аналогичную сумму.

В конце ноября 2013 года Государственная инспекции по атомному регулированию Украины одобрила продление на 10 лет (до 2 декабря 2023 года) срока эксплуатации первого энергоблока Южно-Украинской АЭС.

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Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

В июне 2010 года Кабинет министров Украины и правительство Российской Федерации подписали рамочное соглашение о достройке третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС. Соглашением предусматривается, что российская сторона обеспечивает финансирование проекта в объеме, необходимом для проектирования, строительства и введения в эксплуатацию блоков, в том числе для оплаты услуг и товаров, которые поставляются из РФ в Украину.

Несмотря на подписанные контракты, за прошедшие 4 года к строительству блоков стороны так и не приступили.