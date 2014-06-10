Энергосистему Украины планируют в течение двух лет интегрировать в ЕС

Об этом говорится в приказе министерства от 4 июня.

«Определить сроком создания условий для синхронной работы с энергосистемами стран ЕС и интеграции рынков четвертый квартал 2016 года», - говорится в документе.

Кроме этого министерство поручило НЭК «Укрэнерго» в двухнедельный срок разработать план первоочередных организационно-технических мероприятий для подготовки объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины к работе по объединению энергосистем европейских государств.

Также приказом поручено замминистру Вадиму Улиде, как координатору проекта, обеспечить оптимизацию структуры НЭК «Укрэнерго», предусмотрев должность заместителя директора по интеграции ОЭС Украины.

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Справка УНИАН. По оценкам экспертов, объем средств, необходимых для синхронизации энергосистемы Украины с энергосистемой ЕС, может достичь порядка 1 млрд долл.

Украина в 2013 году увеличила выручку от экспорта электроэнергии в страны Европейского Союза, Молдову и Беларусь на 0,94% по сравнению с 2012 годом – до 580,1 млн долл.

НЭК «Укрэнерго» осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.