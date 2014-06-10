Украина подсчитала, сколько должна платить «Газпрому» за майский газ

Средняя цена газа, который Украина импортировала в мае 2014 года (средняя таможенная стоимость импортного природного газа) составила 274,14 долл. за тыс. кубометров, сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли.

«Минэкономразвития предоставляет информацию о фактической цене реализации для газа природного за май 2014 года, которая составляет 274,14 долл. США за 1 тыс. куб. м», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в декабре 2013 года во время двусторонней встречи президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина в Москве в рамках заседания украинско-российской межгосударственной комиссии была достигнута договоренность, что Россия снизит цену газа для Украины до 268,5 долл. с 400 долл. за тыс. кубометров (среднегодовая цена на российский газ в 2013 году).

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Российский газовый монополист «Газпром» с апреля 2014 года решил отменить все льготы на поставку газа Украине, объяснив это тем, что украинский партнер не выполняет достигнутые договоренности по погашению задолженности за газ. В результате этого цена на российский газ увеличилась до 485 долл. за тыс. кубометров с 268,5 долл. за тыс. кубометров в 1-м квартале 2014 года.

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