Россия и Украина во вторник не договорятся по газу - Эттингер

Соответствующее заявление сделал еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер перед началом очередного раунда трехсторонних газовых переговоров в формате Россия-Украина-ЕС, сообщает РИА Новости.

«Возможно, в ближайшие дни, не сегодня. Цена — это один из вопросов, которые мы обсуждаем. Мы продолжаем переговоры сегодня, но я уверен, нам нужно больше времени», — отметил Эттингер.

Начало трехсторонней встречи запланировано на 21.00 по европейскому времени (22.00 кск). Еврокомиссар также не исключил, что переговоры могут продолжиться 11 июня утром.

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Во вторник, 10 июня, истекает срок, который «Газпром» предоставил украинской стороне на урегулирование проблем с оплатой за поставленный российский газ.

Если Киев не выплатит долг, поставки планируется перевести на предоплату — соответственно, уже 11 июня возможно отключение газа Украине.