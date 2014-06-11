ЕС: газовые переговоры Киева и Москвы продолжатся в среду

Об этом со ссылкой на Европейскую комиссию сообщает Радио Свобода.

Предыдущий раунд переговоров при посредничестве еврокомиссара по энергетике Гюнтера Оттингера, который закончился прошлой ночьь, был безрезультатным.

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«Газпром» настаивает на выплате Украиной долга за газ, поставленный в конце 2013 года и угрожает прекратить поставки.

Киев добивается снижения цены на газ, которую «Газпром» после отстранения от власти в Украине Виктора Януковича, поднял почти вдвое.