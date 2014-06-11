ЕС: газовые переговоры Киева и Москвы продолжатся в среду
00:33, 11 июня 2014Энергетика
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Украина и Россия возобновят газовые переговоры 11 июня в Брюсселе
Украина и Россия возобновят газовые переговоры 11 июня Фото УНИАН
Об этом со ссылкой на Европейскую комиссию сообщает Радио Свобода.
Предыдущий раунд переговоров при посредничестве еврокомиссара по энергетике Гюнтера Оттингера, который закончился прошлой ночьь, был безрезультатным.
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«Газпром» настаивает на выплате Украиной долга за газ, поставленный в конце 2013 года и угрожает прекратить поставки.
Киев добивается снижения цены на газ, которую «Газпром» после отстранения от власти в Украине Виктора Януковича, поднял почти вдвое.
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