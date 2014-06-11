Россия снова отложила введение предоплаты за газ для Украины

Введение системы предоплаты за газ для Украины перенесено до 10.00 мск 16 июня. Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер по итогам встречи с еврокомиссаром по энергетике Гюнтером Эттингером, передает ИТАР-ТАСС.

"Двусторонние консультации Еврокомиссии и российской делегации прошли в Брюсселе. Российская сторона сделала шаг навстречу для продолжения конструктивных переговоров. Режим предоплаты не будет вводиться 11 июня в 10 утра, его введение перенесено на следующий понедельник (16 июня) в 10 утра", - сообщил Миллер.

Читайте такжеРоссия пока не может ни прервать поставки газа, ни ввести предоплату - источник в ЕКОн отметил, что "соответствующие распоряжения уже переданы в "Газпром".

Миллер подчеркнул, что российская сторона "рассчитывает на конструктивные переговоры" в среду с украинской делегацией и Еврокомиссией.

Читайте такжеЯценюк подтвердил намерение Кабмина судиться с “Газпромом”, если тот не снизит ценуНочные консультации российской делегации во главе с министром энергетики РФ Александром Новаком и главой "Газпрома" Алексеем Миллером с еврокомиссаром по энергетике Гюнтером Эттингером продолжались более 2,5 часа.

Пятый раунд трехсторонних переговоров по газу между Россией, Украиной и ЕС возобновится 11 июня в 09.30 по брюссельскому времени (11.30 мск), им будут предшествовать двусторонние консультации Еврокомиссии с Россией и Украиной.

По предварительной информации, в программе переговоров обсуждение погашения украинской задолженности, цен и транзита.

Как сообщал УНИАН, «Газпром» с апреля решил отменить все льготы на поставки газа Украине. В результате цена на российский газ с апреля 2014 года увеличилась до 485 дол. за тысячу кубометров с 268,5 дол. в первом квартале этого года. При этом глава «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что на 7 июня долг Украины за поставленный газ достигнет 5,2 млрд дол.

27 мая Миллер сказал, что «окно для переговоров» относительно цены на газ для Украины откроется только после погашения накопленного долга, возможно снижение цены за счет отмены экспортной пошлины, как это было в соответствии с Харьковским соглашением.

30 мая управление связей с общественностью НАК "Нафтогаз Украины" сообщило, что перечислило "Газпрому" 786,3 млн. дол. в счет оплаты за природный газ, импортированный в феврале-марте 2014 года по цене 286,5 дол. за тысячу кубометров, которую НАК не оспаривала.

В свою очередь, еврокомиссар по энергетическим вопросам Гюнтер Эттингер отметил, что цена на российский газ для Украины будет выше 268 дол., но ниже 485 дол. за тыс. кубометров.

9 июня в Брюсселе начался очередной раунд переговоров в формате Украина-Россия-ЕС по урегулированию спорных газовых вопросов.

10 июня утром министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что российская сторона настаивает на уплате Украиной до 10 июня задолженности за поставленный в ноябре-декабре 2013 г. газ в размере 1 млрд 451 млн долларов, а также 500 млн. долларов за апрель и май.

Переговоры продолжаются.