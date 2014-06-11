В Еврокомиссии объяснили, почему газовые переговоры перенесены на утро 11 июня
09:18, 11 июня 2014Энергетика
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"Причина перенесения - поздний прилет российской делегации в Брюссель", - отметили в ЕК.
Россия опоздала на газовые переговоры в Брюсселе / finance.bigmir.net
Переговоры в формате Украина-Россия-ЕС по газовым вопросам переносятся с вечера вторника на утро среды.
Читайте такжеРоссия снова отложила введение предоплаты за газ для Украины"Причина перенесения - поздний прилет российской делегации в Брюссель, здесь нет никакого политического контекста - сугубо логистика", - сообщила УНИАН представитель европейского комиссара по вопросам энергетики Гюнтера Эттингера Сабин Бергер.
По ее словам, переговоры в трехстороннем формате начнутся в среду в 9.30, им будут предшествовать двусторонние встречи.
Эту же информацию агентству подтвердила украинская сторона.
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