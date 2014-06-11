Путин сообщил Меркель, что РФ настроена на достижение договорённости по газу с Украиной
09:25, 11 июня 2014Энергетика
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Президент России Владимир Путин сообщил Федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель, что РФ настроена на достижение взаимоприемлемой договорённости по газу с Украиной.
REUTERS
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля по итогам состоявшего телефонного разговора.Читайте такжеРоссия снова отложила введение предоплаты за газ для Украины
«Обсуждался ход ведущихся в Брюсселе консультаций в формате Россия-ЕС-Украина по разрешению ситуации с оплатой Киевом задолженности за российский природный газ. Путин подчеркнул, что, несмотря на возникшие трудности, российская делегация уполномочена продолжить разговор с конструктивных позиций, с прицелом на достижение взаимоприемлемой договорённости», - говорится в сообщении.
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