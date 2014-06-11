Цены на нефть растут в преддверии публикации статданных из США и заседания ОПЕК

На мировых торгах в среду, 11 июня, цены на нефть растут на фоне ожиданий снижения запасов бензина в США.

Так, фьючерсы на Brent уже подорожали на $0,23, до $109,75 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,12, до $104,47 за баррель.

Аналитики полагают, что спрос на нефть, вероятно, повысится, особенно во втором полугодии, за счет роста потребления в США и Китае. Снабжение рынка растет в связи с повышением добычи в Северной Америке, но это лишь компенсирует спад добычи в Ливии и других странах. В целом нефтяной рынок получает хорошую поддержку.

Читайте такжеДостройка нефтепровода "Одесса-Броды" усложняется - польский премьерЗапасы нефти в США выросли на 1,45 миллиона баррелей на прошлой неделе, по данным Американского института нефти, при прогнозе снижения, а запасы бензина сократились при прогнозе роста. Рынок ждет официальные данные о запасах Управления энергетической информации, которые будут опубликованы в среду, 11 июня.

Добыча нефти в США в мае выросла до максимального за 26 лет уровня - 8,4 миллиона баррелей в сутки, по данным Управления энергетической информации.

Читайте такжеУкраина в апреле приостановила импорт нефтиИран сообщил ОПЕК о планах быстро повысить добычу и экспорт сразу после снятия международных санкций. По словам министра нефтяной промышленности, Иран способен увеличить экспорт на 500.000 баррелей в сутки непосредственно после отмены санкций.

Накануне совещания ОПЕК, которое пройдет в среду, министры стран-участниц картеля сообщили, что сохранят лимит на добычу нефти в 30 миллионов баррелей в сутки. Министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии Али аль-Наими повторил, что нынешние цены устраивают и производителей, и потребителей, и нефтяную промышленность в целом.