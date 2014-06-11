Международное энергоагентство понизило прогноз роста мирового спроса на газ

Темпы роста мирового спроса на природный газ замедлятся до 2,2% в год. Такие оценки содержатся в докладе Международного энергетического агентства (МЭА), которое пересмотрело в сторону понижения свой предыдущий прогноз до 2019 года, передает ИТАР-ТАСС.

Как отмечают в агентстве, основной причиной стало замедление роста мировой экономики и высокий интерес на рынке к возобновляемым источникам энергии и углю.

Согласно ожиданиям МЭА, к 2019 году мировое потребление природного газа достигнет 3,98 трлн куб. м. Это на 2% ниже, чем агентство прогнозировало ранее.

"Более медленный экономический рост, сохраняющаяся сильная конкуренция одновременно со стороны угля и возобновляемых источников энергии на фоне повышенных цен на газ - все это вкупе замедляет рост спроса на природный газ во всех секторах", - указывают в МЭА.

Как подчеркнули в агентстве, в условиях стабильности на рынках наиболее развитых стран положительную динамику спроса на газ будут обеспечивать государства второго эшелона, не входящие в ОЭСР.

На их долю, указано в докладе, придется 85% дополнительного спроса на газ. Наибольшая прибавка придется на Китай, где рост потребностей в газе до 2019 года будет увеличиваться на 11% ежегодно. В Европе и странах постсоветского пространства на этот же период прогнозируется нулевой рост.

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В целом, согласно МЭА, потребление газа в мире за последний год возросло на 1,2%, достигнув отметки 3,49 трлн куб. м. Одновременно использование нефти увеличилось на 1,4%, спрос на уголь - на 3-4%, возобновляемые источники энергии прибавили 4%. Последние особенно активно распространяются в странах Евросоюза, где за три года потребление газа сократилось почти на 40 млрд куб. м.

"Как показывает Европа, пониженный спрос на энергию, более высокий, чем ожидалось, рост одного отдельно взятого источника энергии и повышенные цены на газ могут легко снизить спрос на него на продолжительный срок", - констатируют аналитики МЭА.