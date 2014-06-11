Госшахты увеличили убытки до 6 млрд гривень

Об этом говорится в отчете Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

«За январь-май 2014 года из государственного бюджета поступило 5,166 млрд грн на частичное покрытие расходов по себестоимости угольной продукции», - сказано в отчете.

В мае 2014 года убытки госшахт выросли на 0,6% по сравнению с маем прошлого года - до 1,217 млрд грн.

Также в документе отмечается, что в мае 2014 года фактическая себестоимость 1 тонны товарной угольной продукции составила 1 651,1 грн и по сравнению с прошлым годом увеличилась на 15,2% (217,6 грн). В апреле 2014 года себестоимость добычи тонны угля составляла 1 584,5 грн, в марте - 1 494,9 грн, в феврале - 1 340,5 грн.

В то же время, в отчете министерства говорится, что в мае 2014 года 1 тонна товарной продукции, произведенной государственными предприятиями, реализовывалась по средней цене 662,6 грн, что на треть больше, чем в мае прошлого года.

Читайте такжеДотации убыточных шахт Донбасса составляют 34 млрд гривень

Как сообщал УНИАН, в конце мая первый заместитель главы Минэнергоугля Юрий Зюков сообщил, что министерство планирует за 5 лет сделать государственные угольные предприятия прибыльными, в то время как в этом году на покрытие их убытков планируется потратить более 12 млрд грн.

По его словам, это станет возможным благодаря обязательной продаже угля, добытого на госшахтах, через госпредприятие «Уголь Украины», тогда как в 1-м квартале этого года и ранее он реализовывался через посредников и вследствие этого убытки угольных предприятий только росли.

Читайте такжеМинэнерго отказалось от ликвидации госпредприятия «Уголь Украины»

При этом СМИ связывают этих посредников с окружением бывшего президента Украины Виктора Януковича. При цене тонны угля в 400 грн, после перепродажи через несколько компаний его стоимость увеличивалась до 1 тыс. грн. Таким образом, 600 гривень оседало в "карманах" окружения Януковича.

Справка УНИАН. Государственные угольные шахты Украины за 2013 год увеличили убытки от выпуска товарной продукции на 27% - до 15,128 млрд грн по сравнению с 11,955 млрд грн убытков за 2012 год.

Кабинет министров Украины намерен в 2014 году направить 13,303 млрд грн на поддержку и частичное покрытие расходов государственных угледобывающих предприятий.

