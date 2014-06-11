Крупнейшим предприятиям оккупированного Крыма грозит обесточивание

ДТЭК "Крымэнерго" сообщает о юридических лицах, имеющим суммарный долг, эквивалентный более 100 млн грн. Эти крупные должники - ГП «Крымская железная дорога», «Крымтроллейбус» и водопоставляющие КРП «Вода Крыма» и КРП «ПП ВКХ Южного берега Крыма, сообщает пресс-служба ДТЭК Крымэнерго, передает сайт "Новости Крыма".

В кратчайшие сроки задолженность за электроэнергию перед ДТЭК "Крымэнерго" должна быть погашена.

В противном случае энергопоставщик будет вынужден применить крайнюю меру – ограничение энергоснабжения должников.

Читайте такжеБизнесмены оккупированного Крыма пишут челобитные в Москву - все очень плохоДТЭК "Крымэнерго" предоставляет электроэнергию потребителям и рассчитывает на своевременную и полную оплату. В настоящее время договора на поставку электроэнергии «Крымской железной дороге», «Крымтроллейбусу», крымским республиканским предприятиям «Вода Крыма» и «ПП ВКХ Южного Берега Крыма» выполняются ДТЭК "Крымэнерго" в одностороннем порядке: электроэнергия регулярно поставляется. К 01.06.2014 году накопились долги:

Крымское республиканское предприятие «Вода Крыма» - задолжало за электроэнергию 78,2 млн грн;

«Крымская железная дорога» - 10,6 млн грн;

Крымское республиканское предприятие «ПП ВКХ Южного берега Крыма» - 11,5 млн грн;

«Крымтроллейбус» - 2,3 млн грн.

Читайте такжеКрымским аграриям катастрофически не хватает топлива на уборку урожаяНесмотря на многочисленные обращения энергопоставщика с требованием погасить задолженность, должники продолжают потреблять электроэнергию без оплаты. Если в кратчайшие сроки стороны не найдут выхода из сложившейся ситуации, ДТЭК "Крымэнерго" будет вынужден с 19.06.2014 ограничить энергоснабжение вышеуказанных юридических лиц. Ответственность за возможные негативные последствия отключения лежит в первую очередь на руководстве предприятий - должников.