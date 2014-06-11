ЕБРР рассчитывает подписать кредитное соглашение о модернизации ГТС до конца года

Европейский банк реконструкции и развития рассчитывает, что к концу текущего года удастся подписать соглашение о выделении Украине средств на модернизацию газотранспортной системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил директор представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер.

«В настоящее время мы находимся на продвинутом этапе предпроектного анализа вместе с Европейским инвестиционным банком. Мы надеемся, что этот проект будет подписан до конца года», - сказал он.

По словам банкира, основной задачей сейчас для ЕБРР является определить те участки ГТС, которые можно профинансировать в оговоренном ранее объеме 308 млн долл.

«Но для нас основная цель по данному проекту - оперативно определить те участки (ГТС - УНИАН), которые мы может профинансировать в этом объеме для того, чтобы обеспечить надежное функционирование газотранспортной системы, в том числе и с перспективой ее использования для поставок газа в реверсном режиме», - отметил глава ЕБРР в Украине.

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Как сообщал УНИАН, осенью 2012 года директор ЕБРР в Украине Андре Куусвек заявил, что выделение кредита Европейского банка реконструкции и развития на модернизацию украинской газотранспортной системы возможно после завершения реорганизации НАК «Нафтогаз Украины».

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В 2011 году Украина объявила о необходимости провести модернизацию своей ГТС, посчитав, что на эти цели понадобиться свыше 5 млрд долларов.

По данным НАК "Нафтогаз Украины", у ЕБРР и Европейского инвестиционного банка планируется привлечь 308 млн долларов.

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Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов – 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов – 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.