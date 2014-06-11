Украина получит 40 млн евро на повышение энергоэффективности

Фонд Е5Р (Восточноевропейское партнерство по энергоэффективности и окружающей среде) в 2014 году планирует выделить около 40 млн евро грантовых средств на реализацию проектов, направленных на повышение энергоэффективности в Украине.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил менеджер фонда Е5Р Андерс Лунд.

«Мы надеемся, что если брать только грантовую составляющую, в этом году удастся утвердить проектов на 40 миллионов евро», - сказал Лунд.

По его словам, грантовые средства, выделяемые фондом на реализацию тех или иных проектов по энергоэффективности, как правило, являются стартовыми инвестициями, которые позволяют привлечь в проект средства международных финансовых организаций (МФО). Лунд также отметил, что соотношение грантовых средств фонда и денег МФО в совместно реализуемых проектах как правило составляет 1 к 5, поэтому выделение 40 млн евро грантов в текущем году позволит в общей сложности привлечь 200 млн евро в проекты по энергоэффективности.

При этом менеджер Е5Р уточнил, что за счет реализации уже утвержденных фондом проектов сэкономленной электроэнергии хватит для годового электроснабжения города с населением 565 тыс. человек.

«Экономия электроэнергии по утвержденным проектам у нас должна составить около 306 мегаватт-часов за год, и этой электроэнергии достаточно для города с населением 565 тыс. человек», - сказал Лунд, отметив, что проекты также позволят существенно сократить выбросы в атмосферу углекислого газа.

Он также напомнил, что энергоемкость украинской экономики в несколько раз выше, чем в странах ЕС, поэтому привлечение инвестиций, направленных на повышение энергоэффективности в Украине, должно стать одной из приоритетных задач украинского правительства. По словам Лунда, для самих инвесторов сектор жилищно-коммунального хозяйства Украины является довольно перспективным, так как срок окупаемости инвестиций в данной сфере составляет 3-4 года.

Как сообщал УНИАН, в начале июня фонд Е5Р подписал соглашение с Луганским городским коммунальным предприятием «Теплокоммунэнерго» о выделении гранта в размере 5 млн евро, который будет направлен на модернизацию систем теплоснабжения города. Тогда же сообщалось, что сам грант дополнит кредит в 20 млн евро от Европейского банка реконструкции и развития (ЕББР), выделяемый банком луганскому «Теплокоммунэнерго» для повышения энергоэффективности в сфере теплоснабжения. Предполагается, что реализация этого проекта позволит экономить около 4,5 млн евро в год, а срок окупаемости кредита составит 4,5 года.

Справка УНИАН. Фонд Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и экологии (E5P) - многосторонний донорский фонд объемом 90 млн евро, которым руководит ЕБРР и который предназначен для стимулирования инвестиций в области энергоэффективности в Украине и других странах Восточной Европы. Фонд был создан по инициативе правительства Швеции во время ее председательства в Европейском Союзе в 2009 году и дополняет кредиты в сфере энергоэффективности ЕБРР, Европейского инвестиционного банка, Северного инвестиционного банка, Северной экологической финансовой корпорации и Группы Всемирного банка. Донорами E5P являются ЕС и США, а также Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Швеция и Украина.