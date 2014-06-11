В Донецкой и Луганской областях из-за террористов могут остановить добычу газа

Крупнейший газодобытчик в Украине госкомпания «Укргазвыдобування» может остановить добычу углеводородов в Донецкой и Луганской областях из-за действий террористов, говорится в сообщении компании.

«На сегодняшний день компании уже причинен ущерб, который, по предварительным данным, оценивается в более чем 86 млн грн», - говорится в сообщении "Укргазвыдобування".

Как пояснили в компании, речь идет, в первую очередь, о захвате оборудования на пяти буровых установках Шебелинского отделения «Бургаза», которые находятся в Донецкой и Луганской областях. Это Ольшичная, Нижне-Минченковская, Дробышевская, Евгеньевская и Марковка буровые установки.

«Также сепаратисты осуществили захват автоспецтехники, в том числе бензовозов с топливом, изъяли с территории предприятий различную спецтехнику, металлоконструкции, трубы», - отмечается в сообщении.

«Сейчас существует угроза сбоев в работе «Бургаза» и «Шебелинкагазвыдобування» и полного перехода промыслов под контроль сепаратистов и, как результат, – остановка добычи углеводородов в Донецкой и Луганской областях, что ставит под угрозу не только выполнение финансового плана по разведке, бурению и добыче, но и функционирование промыслов в целом», - подчеркивается в сообщении.

Читайте также«Нафтогаз» предлагает «Газпрому» вернуть Украине крымский газ

Согласно сообщению, руководство компании уже готовит обращения в НАК «Нафтогаз Украина», Министерство энергетики и угольной промышленности Украины, Генеральную прокуратуру, МВД и СБУ с просьбой принять меры и повлиять на ситуацию с целью недопущения остановки работы отрасли.

Справка УНИАН. ПАО «Укргазвыдобування» - крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав «Укргазвыдобування» входят 4 газопромышленных управления: ГПУ «Шебелинкагазвыдобування», ГПУ «Полтавагазвыдобування», ГПУ «Харьковгазвыдобування» и ГПУ «Львовгазвыдобування». 100% акций компании принадлежит НАК «Нафтогаз Украины».

С марта 2014 года в Донецкой и Луганской области ведутся ожесточенные бои украинских силовиков с российскими наемниками.