Путин: Россия предлагает Украине газ по цене $385

Президент РФ Владимир Путин заявляет, что Россия предлагает Украине газ по цене 385 долл. за тыс. куб. – как это было при «президентстве Виктора Януковича».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на совещании с членами правительства.

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«Газпром» предложил украинским партнерам точно такие же условия, которые имело правительство Виктора Федоровича Януковича: скидка с контрактной цены 100 долл., конечная цена — 385 долл. за тыс. куб.», - сказал Путин. (УНИАН: тогда газ стоил 268,5 долл. за тыс. куб.)

По его словам, такое предложение России для Украины является более чем партнерским, но если оно будет отвергнуто, Москва перейдет на другие отношения с Киевом.

«Считаем, что наши предложения более чем партнерские, направленные на то, чтобы поддержать украинскую экономику в достаточно сложное для нее время, помочь. Но, если наши предложения будут отвергнуты, значит, мы перейдем в совершенно другую стадию, это не наш выбор. Мы этого не хотим», - сказал Путин.

«Если так, то будем жить в другом измерении. Дмитрий Анатольевич (Медведев), я просил бы вас иметь это в виду, и так, как мы договаривались, выстроить дальнейшую работу», - обратился он к главе российского правительства.

Как сообщал УНИАН, сегодня 11 июня, премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил, что Украина отказалась от предложения «Газпрома» снизить цену на российский газ на 100 долларов за тысячу кубометров - до 385 долл.

«Россияне сделали нам предложение касательно снижения цены на газ на 100 долларов — так называемую скидку. Я сразу хочу заявить, что мы эти российские ловушки знаем. Скидка устанавливается решением правительства Российской Федерации и снимается правительством РФ», - сказал Яценюк.

При этом премьер-министр сообщил, что украинская сторона не требует скидок от России на природный газ, а настаивает на изменении газового контракта на принципах рыночной цены. При этом украинская сторона считает, что рыночной ценой на газ для нее является 268,5 долларов за тысячу кубометров — это цена, по которой Украина покупала газ в первом квартале 2014 года.

«Мы остаемся на тех позициях, на которых мы были. Переписываем контракт. Принимаем рыночную цену», — сказал Яценюк.

Российский газовый монополист «Газпром» с апреля 2014 года решил отменить все льготы на поставку газа Украине, объяснив это тем, что украинский партнер не выполняет достигнутые договоренности по погашению задолженности за газ. В результате этого цена на российский газ увеличилась до 485 долл. за тыс. кубометров с 268,5 долл. за тыс. кубометров в 1-м квартале 2014 года.