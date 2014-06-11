Главу «Укртрансгаза» отстранили от руководства компанией

Соответствующее решение было принято на общем собрании акционеров 6 июня 2014 года.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, на период до избрания нового руководителя «Укртрансгаза» главой правления компании назначен заместитель Лохмана Мирослав Химка.

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Как сообщал УНИАН, 16 апреля текущего года главный инженер «Укртрансгаза» Игорь Лохман возглавил компанию.

Справка УНИАН. ПАО «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

100% акций «Укртрансгаза» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».