Урегулировать ситуацию с ценой на российский газ можно только в суде - Продан

Украинская сторона считает „политической” предложенную Москвой скидку за газ в размере 100 долларов, настаивает на рыночной цене и говорит о том, что на сегодняшний день «единственный механизм урегулирования ситуации – Стокгольмский арбитражный суд».

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом заявил министр топлива и энергетики Юрий Продан в среду на пресс-конференции в Брюсселе по завершении газовых переговоров.

„Мы бы хотели иметь справедливую рыночную цену, которая формируется по рыночным механизмам, которые отвечают правилам и механизмам, которые есть в ЕС. К сожалению, российской стороной предложен механизм формирования цены на газ для Украины, который бы я назвал политическим. Россия предложила так называемую скидку. Как она действует, мы с вами уже видели, – Россия в одностороннем порядке в любой момент может эту скидку изменить, как это уже было сделано”, - заявил он.

В этой связи Продан привел пример денонсирования Россией в одностороннем порядке соглашения по Черноморскому флоту. „Такой механизм формирования цены для украинской стороны является неприемлемым. Мы об этом заявили в прошлый раз. Поэтому, к сожалению, сегодня в пакетные договоренности не удалось включить механизм формирования цены, который бы установил справедливую, недискриминационную и неполитичную цену для Украины. На сегодняшний день остается единственный механизм урегулирования ситуации – это получение ответа в арбитражном суде в Стокгольме”, - убежден министр.

При этом Продан заверил в готовности Украины „совершать соответствующие платежи за газ в случае достижения договоренности”.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 июня, в Брюсселе министр энергетики России Александр Новак заявил, что российский «Газпром» введет для Украины режим предоплаты за газ с 16 июня, если она не оплатит 1 млрд 451 млн дол. задолженности за ноябрь-декабрь 2013 года и 500 млн дол. за апрель-май текущего года.

По его словам, на переговоры российская сторона вышла с пакетными предложениями относительно цены газа и погашения задолженности. „Что касается цены, которая обсуждалась в последние дни, то Россия предлагала восстановить скидку, которая существовала с 2013 г. по 1 апреля 2014 г., - 100 долларов за 1 тыс. кубических метров по формуле, которая была в соглашении от 2009 года, и ввести эту скидку с апреля-мая. Это - вклад Российской Федерации в украинскую экономику”, - заявил Новак.

Также сегодня, 11 июня, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия предлагает Украине газ по цене 385 дол. за 1 тыс. куб. – как это было при «президентстве Виктора Януковича».

«Газпром» предложил украинским партнерам такие же условия, которые имело правительство Виктора Федоровича Януковича: скидка с контрактной цены 100 дол., конечная цена — 385 дол. за 1 тыс. куб.», - сказал Путин. (УНИАН: тогда газ стоил 268,5 дол. за 1 тыс. куб.)

По его словам, такое предложение России для Украины является более чем партнерским, но если оно будет проигнорировано, Москва перейдет на другие отношения с Киевом.

Напомним, сегодня премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил, что Украина отказалась от предложения «Газпрома» снизить цену на российский газ на 100 долларов за тысячу кубометров - до 385 дол.

«Россияне сделали нам предложение относительно снижения цены на газ на 100 долларов - так называемую скидку. Я сразу хочу заявить, что мы эти российские ловушки знаем. Скидка устанавливается решениям правительства Российской Федерации и снимается правительством РФ», - сказал Яценюк.