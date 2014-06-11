Путин признал, что Россия боится потерять Украину как покупателя газа

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия опасается потерять Украину как покупателя российского газа.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на совещании с членами российского правительства.

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«С целью поддержки экономики Украины и, если уж по-честному сказать, чтобы клиента не потерять, тоже это важно, поэтому мы готовы действовать так, как предлагаем партнерам, действовать открыто, честно, предельно прозрачно. И, судя по всему, есть понимание справедливости нашей позиции и у ряда европейских партнеров. Посмотрим, как закончатся эти переговоры сегодня, завтра, в ближайшее время. Мы договорились о том, что не будем вводить предоплату до 16 июня текущего года, то есть до понедельника», - сказал Путин.