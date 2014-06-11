Еврокомиссар Эттингер назвал приемлемой для Украины цену на газ ниже $385

Европейский комиссар по энергетическим вопросам Гюнтер Эттингер считает, что предложенная Россией цена на газ в размере 385 долларов за тысячу кубических метров, но с „минусом”, может быть приемлемым уровнем в качестве будущей цены для Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом Эттингер заявил в среду на пресс-конференции в Брюсселе по завершению газовых переговоров.

«385 «минус» может быть приемлемым уровнем. Минус будет зависеть от периода времени, который будет применен (для цены) и объемов газа», - сказал он.

При этом Эттингер заверил, что Европейская Комиссия «будет делать все от нее зависящее, чтобы стороны достигли договоренностей с тем, чтобы предотвратить прерывание поставок газа».

По словам еврокомиссара, в ближайшие дни дискуссия по газовым вопросам „будет продолжена на высшем уровне”.

Эттингер сообщил, что «от имени Комиссии разработал проект доклада состояния переговоров по газу, который также содержит выводы». «Мы договорились, основываясь на настоящем документе, что будем использовать оставшиеся дни до понедельника (чтобы найти решение)», - уточнил он.

Еврокомиссар отметил, что в ЕК „видят связь между будущей ценой на газ и периодом, на который цена была согласована”. „Наши российские партнеры сказали, что может быть скидка 100 долларов, которая даст 385 долларов. Украинские партнеры имеют два возражения. Первое, что 385 долларов не отвечает рыночной цене – все еще высоковата, и второе возражение, что это будет решение российского правительства, которое может быть отозвано в любой момент. Это не дает уверенности в будущем”, - объяснил он позиции сторон.

Вместе с тем Эттингер сообщил, что российская сторона заверяет в том, что „будет предана цене 385 долларов”. „Если у нас будет совместно согласованная цена с определенного периода времени, будет уверенность относительно будущего”, - сказал еврокомиссар.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 июня, в Брюсселе министр энергетики России Александр Новак заявил, что российский «Газпром» введет для Украины режим предоплаты за газ с 16 июня, если она не оплатит 1 млрд 451 млн дол. задолженности за ноябрь-декабрь 2013 года и 500 млн. дол. за апрель-май текущего года.

По его словам, на переговоры российская сторона вышла с пакетными предложениями относительно цены газа и погашения задолженности. „Что касается цены, которая обсуждалась в последние дни, то Россия предлагала восстановить скидку, которая существовала с 2013 г. по 1 апреля 2014 г., - 100 долларов за 1 тыс. кубических метров по формуле, которая была в соглашении от 2009 года, и ввести эту скидку с апреля-мая. Это - вклад Российской Федерации в украинскую экономику”, - заявил Новак.

Также сегодня, 11 июня, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия предлагает Украине газ по цене 385 дол. за 1 тыс. куб. – как это было при «президентстве Виктора Януковича».

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«Газпром» предложил украинским партнерам такие же условия, которые имело правительство Виктора Федоровича Януковича: скидка с контрактной цены 100 дол., конечная цена — 385 дол. за 1 тыс. куб.», - сказал Путин. (УНИАН: тогда газ стоил 268,5 дол. за 1 тыс. куб.)

По его словам, такое предложение России для Украины является более чем партнерским, но если оно будет проигнорировано, Москва перейдет на другие отношения с Киевом.

Напомним, сегодня премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил, что Украина отказалась от предложения «Газпрома» снизить цену на российский газ на 100 долларов за тысячу кубометров - до 385 дол.

«Россияне сделали нам предложение относительно снижения цены на газ на 100 долларов — так называемую скидку. Я сразу хочу заявить, что мы эти российские ловушки знаем. Скидка устанавливается решением правительства Российской Федерации и снимается правительством РФ», - сказал Яценюк.