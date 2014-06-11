Украина должна получать на границе с Россией газ по $268,5 - Продан

Киев получает предложения от европейских компаний относительно поставок газа по ценам ниже предложенных Москвой 385 долл. за тыс. кубометров, и если вычесть стоимость транспортировки газа через Украину и в Украину по европейскими газотранспортными сетям, то на границе с Россией цена газа для Украины должна составлять 268,5 долл.

Так разъяснил позицию украинской стороны в интервью УНИАН министр топлива и энергетики Юрий Продан, указывая на недостоверность информации, распространенной некоторыми СМИ относительно позиции Киева в этом вопросе.

„У нас есть предложения от европейских компаний, которые готовы поставлять нам газ по цене значительно ниже 385 долл. Если учитывать транспортировку газа через территорию Украины и обратно через территории европейских стран, то цена покупки газа на границе между Украиной и Россией должна составлять 268,5 долл.”, - сказал министр.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 июня, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия предлагает Украине газ по цене 385 долл. за 1 тыс. кубометров, как это было при «президентстве Виктора Януковича».

«Газпром» предложил украинским партнерам такие же условия, которые имело правительство Виктора Федоровича Януковича: скидка с контрактной цены 100 долл., конечная цена — 385 долл. за 1 тыс. куб. м», - сказал Путин. (УНИАН: тогда газ стоил 268,5 долл. за 1 тыс. куб.).

По его словам, такое предложение России для Украины является более чем партнерским, но если оно будет проигнорировано, Москва перейдет на другие отношения с Киевом.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк сегодня, 11 июня, сообщил, что Украина отказалась от предложения «Газпрома» снизить цену на российский газ на 100 долларов за тысячу кубометров - до 385 долл.

«Россияне сделали нам предложение относительно снижения цены на газ на 100 долларов - так называемую скидку. Я сразу хочу заявить, что мы эти российские ловушки знаем. Скидка устанавливается решениям правительства Российской Федерации и снимается правительством РФ», - сказал Яценюк.