Украина должна получать на границе с Россией газ по $268,5 - Продан
Европейские компании предлагают Украине газ по цене значительно ниже 385 долл.
Киев получает предложения от европейских компаний относительно поставок газа по ценам ниже предложенных Москвой 385 долл. за тыс. кубометров, и если вычесть стоимость транспортировки газа через Украину и в Украину по европейскими газотранспортными сетям, то на границе с Россией цена газа для Украины должна составлять 268,5 долл.
Так разъяснил позицию украинской стороны в интервью УНИАН министр топлива и энергетики Юрий Продан, указывая на недостоверность информации, распространенной некоторыми СМИ относительно позиции Киева в этом вопросе.
„У нас есть предложения от европейских компаний, которые готовы поставлять нам газ по цене значительно ниже 385 долл. Если учитывать транспортировку газа через территорию Украины и обратно через территории европейских стран, то цена покупки газа на границе между Украиной и Россией должна составлять 268,5 долл.”, - сказал министр.
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Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 июня, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия предлагает Украине газ по цене 385 долл. за 1 тыс. кубометров, как это было при «президентстве Виктора Януковича».
«Газпром» предложил украинским партнерам такие же условия, которые имело правительство Виктора Федоровича Януковича: скидка с контрактной цены 100 долл., конечная цена — 385 долл. за 1 тыс. куб. м», - сказал Путин. (УНИАН: тогда газ стоил 268,5 долл. за 1 тыс. куб.).
По его словам, такое предложение России для Украины является более чем партнерским, но если оно будет проигнорировано, Москва перейдет на другие отношения с Киевом.
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк сегодня, 11 июня, сообщил, что Украина отказалась от предложения «Газпрома» снизить цену на российский газ на 100 долларов за тысячу кубометров - до 385 долл.
«Россияне сделали нам предложение относительно снижения цены на газ на 100 долларов - так называемую скидку. Я сразу хочу заявить, что мы эти российские ловушки знаем. Скидка устанавливается решениям правительства Российской Федерации и снимается правительством РФ», - сказал Яценюк.