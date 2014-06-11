Российский газ для Украины должен стоить около $300 - Немцов

Справедливая цена на российский газ для Украины должна быть около 300 долл. за 1 тыс. куб. м, но из-за позиции России новая газовая война становится неизбежной.

Такое мнение высказал УНИАН российский оппозиционер Борис Немцов, который в 1997 году занимал должность министра топлива и энергетики в правительстве РФ.

"Газовая война неизбежна. Путин предложил Украине газ по 385 долл. за тысячу кубометров. Это примерно цена для Германии и выше цены на газ для Китая, которому Путин хочет продавать газ по 350 долл. за тысячу кубометров, хотя месторождения не освоены и нет трубы", - сказал Немцов.

"Если учесть, что транзит от Украины до Германии стоит 80 долл., то цена для Украины должна быть около 300 долл. за тысячу кубометров", - подчеркнул российский эксперт.

Немцов отметил, что у него ощущение, что стороны по цене не договорятся, и "будет газовая война, которая дорого обойдется России и "Газпрому".

По его словам, перебои с поставками газа в Европу станут важнейшим аргументом, почему нужно уходить от зависимости от российского газа.

"Ничему предыдущая война 2009 года Путина и "Газпром" не научила", - подытожил Немцов.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 июня, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия предлагает Украине газ по цене 385 долл. за 1 тыс. кубометров, как это было при «президентстве Виктора Януковича».

«Газпром» предложил украинским партнерам такие же условия, которые имело правительство Виктора Федоровича Януковича: скидка с контрактной цены 100 долл., конечная цена — 385 долл. за 1 тыс. куб. м», - сказал Путин. (УНИАН: тогда газ стоил 268,5 долл. за 1 тыс. куб.)

По его словам, такое предложение России для Украины является более чем партнерским, но если оно будет проигнорировано, Москва перейдет на другие отношения с Киевом.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк сегодня, 11 июня, сообщил, что Украина отказалась от предложения «Газпрома» снизить цену на российский газ на 100 долларов за тысячу кубометров - до 385 долл.

«Россияне сделали нам предложение относительно снижения цены на газ на 100 долларов - так называемую скидку. Я сразу хочу заявить, что мы эти российские ловушки знаем. Скидка устанавливается решениям правительства Российской Федерации и снимается правительством РФ», - сказал Яценюк.