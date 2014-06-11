Потребители должны «Нафтогазу» более 20 млрд гривень

Предприятия теплокоммунэнерго (ТКЭ), теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), а также ряд промышленных потребителей по состоянию на 10 июня 2014 года задолжали НАК «Нафтогаз Украины» 20,3 млрд грн за природный газ, что на 1,4% больше показателей прошлой недели.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы государственного энергохолдинга.

Согласно сообщению, долг предприятий ТКЭ и ТЭЦ за природный газ, используемый для производства тепловой энергии, составляет 92% этой суммы, долг ТЭЦ за природный газ, используемый в производстве электроэнергии, - 7%, долг прямых промышленных потребителей - около 1%.

Суммарная просроченная задолженность перед «Нафтогазом» предприятий ТКЭ и ТЭЦ за природный газ, потребленный для производства тепловой энергии, составляет 18,6 млрд грн, из них в 2014 году - 5,8 млрд грн.

«Наибольшая суммарная просроченная задолженность за потребленный газ в этой категории накоплена у предприятий ТКЭ и ТЭЦ Киева (2,7 млрд грн), Донецкой (3,3 млрд грн), Днепропетровской (2,7 млрд грн) , Харьковской (1,6 млрд грн), Луганской (0,9 млрд грн) и Одесской (0,9 млрд грн) областей», - говорится в сообщении.

«Средний уровень расчетов за природный газ по предприятиям ТКЭ в Украине за 2014 остался неизменным и составляет 38%», - подчеркивается в сообщении.

Самые низкие показатели, согласно данным «Нафтогаза», по уровню расчетов у предприятий Севастополя (9%), АР Крым (11%), Луганской (15%), Днепропетровской (19%), Донецкой (27%) областей и Киева (28%). Самый высокий уровень расчетов по этой категории предприятий ТКЭ и ТЭЦ — у Закарпатской (99%), Львовской (72%), Херсонской (74%) и Хмельницкой (60%) областей.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины прогнозирует, что дефицит «Нафтогаза» в 2014 году составит порядка 37 млрд грн.

«Нафтогаз Украины» в 2013 году увеличил чистый убыток на 14% - до 12,521 млрд грн с 10,968 млрд грн в 2012 году.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.