Украина увеличила суточные поставки газа из Венгрии на 13%

Украина с 11 июня увеличила суточные поставки природного газа из Венгрии по сравнению с предыдущим днем на 13% - до 8,246 млн кубометров с 7,281 млн кубометров, сообщает оператор венгерской газотранспортной системы FGSZ Ltd.

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Согласно информации венгерского оператора, среднесуточные поставки газа с 1 по 6 июня составляли 2,8 млн кубометров, однако с 7 июня поставки увеличились в среднем до 7,4 млн кубометров.

В то же время, данный объем пока не достигает максимальной технической возможности в 16 млн кубометров природного газа в сутки.

Как сообщал УНИАН, Украина в мае 2014 года импортировала из Венгрии 43,4 млн кубометров газа.

Справка УНИАН. Украина разрабатывает реверсные маршруты поставок газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии. Открытие всех четырех маршрутов позволит Украине увеличить ежегодные поставки до 30 млрд куб. м газа. Наиболее перспективным маршрутом является словацкий.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Юрия Продана, Украина в 2014 году может импортировать по реверсной схеме из Европы около 6 млрд куб. м газа.