Американские СМИ о газовых переговорах: обстоятельства играют не в пользу Кремля

Переговоры относительно цены на газ между Украиной и Россией зашли в тупик, но в этот раз обстоятельства играют не в пользу Кремля.

Об этом пишет американская газета The Christian Science Monitor, сообщает ТСН.

Издание отмечает, что Кремль постоянно откладывает дату, когда он выполнит свою угрозу перевести Украину на предоплату за газ. Это свидетельствует о том, что ни одна из сторон не заинтересована в том, чтобы переговоры провалились.

В случае если Москва и Киев не договорятся, для Украины это будет означать еще большую экономическую неопределенность. Европе придется быстро искать способ, как жить без российского топлива. А Россия потеряет основной источник своих доходов.

"Тот факт, что Россия постоянно откладывает крайний срок, указывает на совершенно иную позицию, чем в 2006 и в 2009 годах, когда поставки газа останавливались очень быстро. Устранение угрозы перебоев в поставках газа - важный элемент восстановления политических и экономических отношений России и ЕС", - пояснил основатель консалтинговой фирмы Macro-Advisory Крис Вифер.

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"Россия продолжает играть в игру "скидки в обмен на политические уступки" и снова предлагает скидку от цены, которая есть в контракте", - говорит аналитик Дмитрий Науменко. Он добавил, что Украина хочет изменить цену в самом контракте, поскольку раньше Россия часто манипулировала скидками.

В нынешних переговорах посредником выступает еврокомиссар по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер, который нацелен добиваться, чтобы Россия и Украина заключили новую сделку, которая бы запретила отключать газ Киеву.

Тем временем Евросоюз заморозил строительство "Южного потока" - газопровода, который должен поставлять газ из России в Западную Европу в обход Украины. "Москва очень хочет проложить этот газопровод, поэтому у нее есть дополнительный стимул пойти на уступки и помириться с Европой и Украиной", - пишет газета The Christian Science Monitor.