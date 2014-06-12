«Нафтогаз» лишили функции оператора ГТС

Кабинет министров опубликовал постановление о реформировании государственного энергохолдинга «Нафтогаз Украины», лишив его функции оператора газотранспортной системы Украины.

Соответствующее решение закреплено в правительственном постановлении от 4 июня 2014 года.

Согласно документу, Кабмин поручил Министерству энергетики и угольной промышленности осуществить меры по прекращению выполнения «Нафтогазом» функции оператора ГТС и возложить ее на госкомпанию «Укртрансгаз».

Также Кабмин согласился с предложением Министерства энергетики и угольной промышленности о создании двух компаний "Магистральные газопроводы Украины" и "Подземные газовые хранилища Украины", 100% акций которых будет находиться в государственной собственности.

Кроме этого, Кабмин поручил Министерству энергетики и угольной промышленности, Фонду государственного имущества вместе с Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" и "Укртрансгазу" разработать проекты уставов акционерных обществ и представить их на утверждение Кабинету министров Украины.

Как ранее сообщал УНИАН, разделение государственного энергохолдинга «Нафтогаз Украины» на компании по транспортировке и по хранению газа не предусматривает передачу прав собственности на газотранспортную систему (ГТС) и подземные хранилища (ПХГ) Украины.

«Предложенное создание новых компаний-операторов является частью комплексной реформы нефтегазового сектора Украины и соответствует нормам третьего энергетического пакета ЕС», - говорилось в заявлении «Нафтогаза».

Также в компании отметили, что создание компаний-операторов не повлияет на стоимость чистых активов НАК «Нафтогаз Украины» и способность компании обслуживать свои существующие внешние обязательства.

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Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

«Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

100% акций компании «Укртрансгаз» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».